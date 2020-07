Nubia Watch : la montre connectée repliable se renouvelle

La marque Nubia de ZTE avait tenté l'expérience du smartphone / montre connectée au salon MWC 2019 avec un produit Nubia Alpha assez étonnant : porté au poignet, il est doté d'un affichage souple tactile dont l'écran s'étend jusque sur le bracelet.

Dérivée de cette exploration stylistique, la nouvelle montre connectée Nubia Watch reprend l'idée générale avec un affichage souple tactile débordant pareillement du boîtier pour aller jusqu'au bracelet.

Un affichage 4,01 pouces AMOLED couleur permet de piloter les fonctions de la smartwatch qui est par ailleurs compatible Bluetooth 5.0, NFC, WiFi et GPS. On trouve à bord un SoC Snapdragon Wear 2100, pas des plus récents et qui suggère sans doute que le produit est en dans les cartons du fabricant chinois depuis longtemps.

Il s'accompagne de 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. La montre présente un boîtier en alliage avec une couronne latérale et comprend un cardiofréquencemètre optique au dos.

Elle peut être rendue autonome via un modem 4G embarqué et une eSIM (SIM embarquée programmable). La batterie de 420 mAh promet 36 heures d'autonomie, avec un peu plus de 6 jours de fonctionnement en veille.

Annoncée en Chine, la Nubia Watch est proposée au prix de 1799 yuans, soit 219 €, et il y a peu de chances de la voir prochainement sur les marchés internationaux.

Nubia a profité du lancement de son smartphone gaming Red Magic 5S avec SoC Snapdragon 865+ pour présenter des écouteurs sans fil Red Magic TWS avec faible latence pour les utiliser en session ludique et avec éclairage RGB qui va bien. Ils sont lancés au prix de 299 yuans, soit 36 € environ.