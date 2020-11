Qu’est-ce qu’un numéro de téléphone virtuel et pourquoi c’est une bonne idée ?

Qu’est-ce qu’un numéro virtuel et pourquoi c’est une bonne idée ?

Durant ces trente dernières années, les modes de communication ont terriblement évolué à travers la planète. A l’échelle nationale, nous sommes passés du téléphone fixe filaire au sans-fil, les téléphones portables ont fait leur apparition dans le marché avant de se transformer en smartphones multifonctions et à écran tactile. De même, l’Internet a remplacé le minitel. Il y a des dizaines d’années, beaucoup de technologies révolutionnaires sont devenues obsolètes au fur et à mesure que des nouveaux appareils et services sont venus les remplacer.

En résumé, aujourd’hui il y a une possibilité de rentrer en contact avec une autre personne à l’autre bout du Monde. Il n’existe plus de limite, comme c'était le cas auparavant. Un simple email, un message sur les réseaux sociaux ou bien un coup de fil permet à 7,6 milliards d’habitants sur terre de communiquer entre eux.

Le numéro virtuel, une nouvelle révolution

Jusqu’à présent, chaque individu possédait un numéro de téléphone composé de 8 à 10 chiffres, ainsi qu’un début de ligne variable et reconnaissable en fonction de sa localisation géographique. En effet, chaque pays dispose d’un indicatif téléphonique international différent. À titre d’exemple, celui de la France est le +33, celui des États-Unis le +1, celui de la Chine le +86, celui de la Russie le +7 et celui de l’Espagne le +34. Il suffit d’une simple recherche sur internet pour trouver ces informations. Par ailleurs, le symbole + peut être remplacé par 00.

A l’échelle nationale, ce procédé existe même pour les régions, les départements et les villes concernant les lignes de téléphone fixe. Les personnes résidant à Paris auront un début de ligne différent que des compatriotes habitant en Bretagne, en Normandie, en Alsace ou encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Cependant, le numéro de téléphone virtuel change désormais la donne. Cette solution innovante de communication au niveau national et international permet de disposer d’un numéro de téléphone local dans la majorité des pays. Pour être plus précis, plus de 100 destinations dans le Monde sont couvertes. Cela comprend la quasi-totalité de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et de l’Océanie. Un numéro virtuel se différencie d’un numéro de téléphone classique de diverses façons.

La méthode d’obtention d’un numéro virtuel

Tout d’abord, vous devez savoir que vous pouvez obtenir un numéro de téléphone portable ou fixe. Pour se faire, vous devez renseigner le nom de la ville ou du pays dans lequel vous souhaitez obtenir un numéro local. Une liste de numéros disponibles va alors s’afficher. Après avoir choisi, effectué votre sélection et complété le formulaire à remplir, vous n’avez plus qu’à payer la somme affichée sur l’écran et le tour sera joué. L’attribution ainsi que l’activation du numéro de téléphone sont immédiates après avoir suivi la procédure ci-dessus.

Les avantages d’un numéro virtuel

L’obtention d’un numéro de téléphone virtuel présente plusieurs avantages. La tarification de ce genre de service est très avantageuse. Un prix très attractif est proposé, à partir de seulement 2 euros généralement. Par ailleurs, peu importe où vous vous trouvez dans le Monde, vous pouvez disposer d’un numéro de téléphone correspondant à une ligne du pays local ou d’un autre pays.



Un numéro de téléphone virtuel offre un plus au niveau professionnel. En disposant d’une ligne téléphonique locale, vous donnez la sensation à votre interlocuteur de vivre dans le même pays que lui, les échanges seront plus faciles. Il y a donc indéniablement un sentiment de proximité qui s’installe entre vous et vos prospects et clients. Vous gagnerez plus facilement leur confiance. En cas de soucis, ils se disent que vous êtes plus facilement joignables. Au niveau du business, les affaires se portent ainsi mieux.



De plus, comme avec un numéro de téléphone classique, vous aurez une possibilité de recevoir des doubles appels, de mettre en attente l’un de vos interlocuteurs, etc. Toutes les fonctionnalités classiques sont présentes.

Pourquoi se lancer ?

L’obtention d’un numéro virtuel vous permet de ne pas être lié avec un opérateur classique. En France, les opérateurs téléphoniques tels que Free Mobile, Orange, Bouygues Telecom ou SFR peuvent facturer des frais élevés pour les appels et pour l’échange des SMS et MMS à l'étranger. S’il existe des forfaits illimités pour ce genre de services au niveau national, toutes les destinations à l’international ne sont souvent pas comprises. L’illimité n’est pas valable sur tous les forfaits proposés. Pour éviter un hors-forfait élevé et autre facture exorbitante, il faut donc faire attention au préalable aux conditions prévues dans le contrat. Les lire attentivement est indispensable avant de vous aventurer dans l’inconnu en multipliant les appels téléphoniques sur des lignes étrangères.



En fin de compte, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles utiliser un numéro virtuel est une bonne idée. Cette nouvelle méthode de communication a récemment fait son apparition sur le marché, et il ne fait aucun doute qu’elle se démocratisera encore plus à l’avenir.