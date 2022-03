Nvidia pourrait faire produire certaines puces chez Intel

| Source : The Register

Le CEO de Nvidia Jensen Huang a confirmé son intérêt pour faire éventuellement produire certains composants via les services de fonderie d'Intel.

Dans le contexte de difficulté de production et de pénurie de puces que connaît l'industrie mondiale encore actuellement, il peut être intéressant de pouvoir compter sur plusieurs sources d'approvisionnement.

Alors que Nvidia vient de présenter de nombreux nouveaux produits, puces et composants durant l'événement GTC 2022, la question de leur production se pose certainement.

Les fondeurs TSMC et Samsung Foundry restent des valeurs sûres mais il sera bientôt possible de compter aussi sur Intel qui déploie de vastes efforts pour relancer un service de fonderie accessibles aux clients tiers.

Nvidia H100 Hopper

Nvidia pourrait en faire partie. Son CEO Jensen Huang a confirmé avoir été approché et s'intéresser à cette possibilité dans un avenir relativement proche. Les problèmes de disponibilité de cartes graphiques gaming ces derniers trimestres rendent cet aspect particulièrement sensible, même si cela n'a pas empêché l'entreprise d'afficher des bénéfices record.

Etendre les sources d'approvisionnement, préparer l'avenir

Le CEO a indiqué ne pas vouloir se cantonner à un seul type de gravure pour ne pas se laisser enfermer au niveau des approvisionnements et cela s'est vu avec la relanc de GPU Turing aux côtés des cartes graphiques Ampere ces derniers mois.

Si les GPU H100 Hopper utiliseront les dernières techniques de gravure en 4 nm chez TSMC, il y a de la place pour faire produire d'autres composants via le service de fonderie d'Intel, note le site The Register.

D'autant plus que Jensen Huang a déjà eu affaire avec le CEO d'Intel Pat Gelsinger quand ce dernier était le dirigeant de VMware et dont il a salué le virage stratégique d'Intel vers la fonderie pour des tiers.

Cela demandera toutefois d'adapter le design des GPU Nvidia aux techniques de production et de packaging d'Intel mais la possible transition de designs monolithiques vers des structures en chiplets, déjà utilisée par Intel et AMD, pourrait faciliter la transition.