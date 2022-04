Nvidia AD102 Lovelace : des configurations GPU à 900W testées

Avec Ada Lovelace, Nvidia proposera une nouvelle architecture graphique pour ses cartes gaming RTX 40. Avec son GPU AD102, la carte graphique RTX 4090 poussera les performances plus loin mais au prix d'une consommation d'énergie plus élevée.

On évoque ainsi 450W pour le GPU seul et jusqu'à 600W pour la carte entière, ce qui la placera dans de nouveaux territoires énergétiques. Mais Nvidia ne s'arrêterait pas là et testerait des configurations GPU capables d'atteindre un TGP de 900W.

Nvidia RTX 3090 Ti, précurseur technique des RTX 40 ?

On retrouve là une rumeur qui a circulé un temps et dont le leaker kopite7kimi affirme qu'elle fait l'objet d'évaluations en interne. La configuration de test fait appel à un GPU AD102 complet associé à 48 Go de mémoire GDDR6X en 24 Gbps, le tout alimenté via deux connecteurs 16 broches.

Rien ne dit encore que cela donnera un produit concret mais Videocardz rêve déjà d'une potentielle RTX 4090 Ti ou d'une nouvelle carte graphique Titan.

Qu'attendre des RTX 4080 / RTX 4070 ?

Le même leaker en profite pour évoquer un peu les cartes RTX 4080 et RTX 4070. Il a beaucoup été question dans les rumeurs de la RTX 4090 avec son GPU AD102 complètement déployé mais elle ne sera pas seule dans la gamme RTX 40.

La RTX 4080 serait donc dotée d'un GPU AD103 avec 16 Go de mémoire GDDR6X, toujours avec un TGP de 450W, tandis que la RTX 4070 utiliserait un GPU AD104 avec 12 Go de mémoire GDDR6, pour un TGP de 300W.

Aucune autre carte graphique RTX 40 n'est évoquée pour le moment et une annonce officielle est espérée pour la fin du troisième trimestre.