Nvidia Ampere : vers une transition du 8 nm de Samsung vers le 7 nm de TSMC ?

Si Nvidia utilise la gravure en 7 nm pour ses produits Ampere professionnels, le groupe exploite la technique de gravure en 8 nm de Samsung pour les cartes graphiques RTX 30.

Les difficultés de production, et notamment de rendement suffisant, ont compliqué la disponibilité des GPU à leur lancement, créant une pénurie quasi-instantanée et l'essor de la spéculation.

Selon Digitimes, la firme pourrait transférer une partie des commandes de production des cartes graphiques RTX 30 vers TSMC et sa gravure en 7 nm en 2021.

Cela pourrait concerner les futurs produits du type RTX 3080 avec 20 Go de mémoire et d'éventuelles cartes RTX 3060 voire RTX 3050. Nvidia pourrait ainsi diversifier ses sources d'approvisionnement et appuyer TSMC pour maintenir de hauts niveaux d'utilisation de ses capacités de production en 7 nm.

Ces capacités seront déjà exploitées par AMD pour ses prochaines cartes graphiques Radeon RX 6000 en RDNA 2, mettant Nvidia sa propre architecture Ampere à égalité avec son concurrent.

La différence de 1 nm entre les deux techniques n'est pas anodine puisqu'elles n'appartiennent pas au même noeud de gravure, le 8 nm étant une optimisation du 10 nm.