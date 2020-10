RTX 3080 en 20 Go et RTX 3070 en 16 Go : les cartes graphiques lancées dès décembre ?

Alors que les RTX 3080 et RTX 3090 restent difficiles à obtenir, Nvidia préparerait le lancement de plusieurs variantes au mois de décembre pour contrer celui des cartes Radeon RX 6000 d'AMD.

Les cartes graphiques RTX 30 sont rares sur le marché et Nvidia a confirmé une situation de pénurie (officiellement à cause d'une trop forte demande) qui perdurera jusqu'à la fin de l'année.

Cela ne l'empêchera pas de lancer de nouvelles variantes pour ne pas laisser le champ libre à la concurrence des cartes Radeon RX 6000 d'AMD qui seront présentées le 28 octobre prochain.

Selon le site Videocardz, c'est au mois de décembre que Nvidia lancerait plusieurs modèles dont on a déjà entendu parler ces dernières semaines : la RTX 3080 avec 20 Go de mémoire, la RTX 3070 avec 16 Go de mémoire, tandis qu'une nouvelle RTX 3060 Ti arriverait en novembre.

En revanche, le projet d'une carte RTX 3070 Ti avec un GPU GA104-400 de 6144 coeurs CUDA aurait été abandonné. Il pourrait ne refaire une apparition qu'à l'occasion d'un refresh en version RTX Super l'an prochain.

Avec ces ajouts, qui peut inciter également les acheteurs potentiels à patienter, Nvidia disposera d'une large gamme et d'une large grille tarifaire pour faire face aux cartes graphiques Big Navi d'AMD.

Videocardz indique déjà avoir repéré trois SKU en Navi 21 (les plus puissants de la nouvelle génération) associés à 16 Go de mémoire GDDR6.