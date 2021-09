Nvidia CMP 170HX : l'accélérateur Nvidia A100 adapté au cryptominage

On en sait un peu plus sur le CMP 170HX, le composant de cryptominage qui s'appuie sur l'accélérateur graphique Nvidia A100.

Pour tenter de limiter l'appétit des cryptomineurs pour ses cartes graphiques gaming, Nvidia a installé un mécanisme de bridage dans ses GPU et annoncé une gamme CMP (Cryptocurrency Mining Processor) de produits dédiés spécifiquement à l'activité de minage.

Les premiers modèles ont été essentiellement des cartes graphiques dépourvues de connectique vidéo mais le CMP 170HX joue sa différence en étant dérivé de l'accélérateur graphique Nvidia A100.

Nvidia CMP 170HX (credit : Codefordl)

Pour mémoire, il embarque un GPU GA100, le plus imposant au sein de l'architecture Ampere, et il était déjà pressenti il y a quelques mois pour servir d'outil de cryptominage.

(credit : Codefordl)

C'est aussi le premier CMP à provenir directement de Nvidia, les autres modèles reposant sur les cartes graphiques de partenaires. Le système, sans doute constitué à partir d'accélérateurs GA100 n'ayant pas passé les critères de validation, embarque 4480 coeurs CUDA (un peu plus de la moitié du GA100) et se contente de 8 Go de mémoire (HBM2e, a priori) au lieu des 40 ou 80 Go du modèle original.

Le CMP 170HX est annoncé avec un hash rate Ethereum de 164 MH/s (donc assez des 210 MH/s potentiels d'un système A100 complet) et nécessite une puissance de 250W, mais il ne semble pas être possible de l'overclocker pour pousser les performances plus avant.