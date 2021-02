Nvidia CMP HX : les GPU de cryptominage reposent sur l'architecture Turing

Pour tenter de limiter l'accaparement des cartes graphiques gaming de dernière génération pour du cryptominage, Nvidia a commencé à brider sa dernière carte graphique en date RTX 3060 pour minimiser le rendement du minage d'ETH et a annoncé une gamme de composants CMP HX dédiée.

La firme assure que ces composants n'impacteront pas la production des cartes graphiques RTX 30, impliquant qu'ils n'exploitent pas l'architecture Ampere. Utiliseront-ils l'architecture précédente ou sont-ils d'une toute autre conception ? Les derniers pilotes de Nvidia permettent de répondre à cette question.

Le site Videocardz est allé farfouiller dans le driver GeForce 461.72 et observe que les CMP 30HX et 40HX, premiers à être commercialisés, sont bien dérivés de l'architecture précédente Turing.

Le premier reposerait ainsi sur un GPU TU116 et le second sur un GPU TU106. Les deux autres composants de la gamme, 50HX et 90HX, n'apparaissent pas encore dans les pilotes car ils sortiront plus tard.

Nvidia utilise donc bien l'architecture Turing gravée en 12 nm pour sa gamme CMP HX, lui évitant de recourir à la gravure plus fine en 8 nm utilisée pour Ampere et de mobiliser des lignes de production.

Il reste à voir si cette configuration et les tarifs, que l'on ne connaît toujours pas, conduiront vraiment les cryptomineurs à se détourner des cartes graphiques gaming de dernière génération.