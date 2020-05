Nvidia DGX A100 : le premier système avec GPU Ampere ?

L'officialisation de l'architecture Ampere de Nvidia pourrait intervenir le 14 mai prochain à l'occasion de la keynote virtuelle de la GTC (GPU Technology Conference) donnée par le CEO Jensen Huang, avec un focus dans un premier temps sur des accélérateurs graphiques pour serveurs et stations de travail avant une possible gamme RTX 3000 lancée en fin d'année.

Confirmant d'une certaine façon cette approche, un dépôt de marque dévoile probablement l'un des premiers systèmes exploitant cette nouvelle architecture GPU.

Il est en effet fait référence à une station de travail dont tout laisse à penser qu'elle exploitera des accélérateurs graphiques intégrant le GPU GA100 Ampere.

Nvidia DGX Station

On pourrait donc trouver à bord des accélérateurs Tesla A100, de la même manière que les systèmes DGX-1 et DGX-2 de génération antérieure embarquaient des Tesla V100 sous Volta.

Leur nombre n'est pas connu (on en trouve de 4 à 16 dans les stations de travail sous Volta) et l'on s'attend toujours à une gravure en 7 nm chez TSMC. Hormis la dénomination DGX A100, rien n'est connu de cette future station de travail et les spéculations portent sur la nature du processeur avec l'éventualité d'un AMD Epyc au lieu des habituels Intel Xeon.