Nvidia : le pilote Game Ready 466.27 réintroduit le bridage logiciel de la RTX 3060

Le pilote Game Ready 466.27 tout juste mis à disposition par Nvidia relance le bridage logiciel de la carte graphique RTX 3060 pour limiter son intérêt dans le minage de cryptomonnaies.

Pour rappel, la carte graphique avait été annoncée avec un bridage du minage ETH...qui avait été annulé avec l'arrivée d'un nouveau pilote. Nvidia avait concédé une erreur qui se voit donc réparée avec le nouveau driver.

Les RTX 3060 déjà écoulées devraient donc de nouveau voir leur capacité de minage ETH divisée par deux. Parallèlement, la firme a modifié les GPU de ses cartes graphiques (qui passeront de GA10x-xx0 à GA10x-xx2) pour intégrer le mécanisme de bridage.

Les livraisons débuteront mi-mai et le pilote 466.27 sera requis pour leur fonctionnement à cette date. Les cartes graphiques modifiées ne se distingueront pas extérieurement des versions non bridées déjà vendues.

Les modifications apportées devraient également permettre de supporter nativement la fonction Resizable BAR améliorant les performances des cartes graphiques pour certains jeux.

Au mois de mai arriveront également sur le marché les premiers CMP (Crypto Mining Processors), composants dédiés au minage et qui sont essentiellement des cartes graphiques sans sortie vidéo, d'abord sous architecture Turing et plus tard dans l'année en version Ampere.