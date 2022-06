Nvidia GeForce GTX 1630 : la carte graphique d'entrée de gamme entre en piste

Comme attendu, Nvidia renforce sa présence sur le segment d'entrée de gamme en lançant une nouvelle carte graphique qui n'appartient pas à sa série RTX 30 avec architecture Ampere mais se place sous le signe GTX avec la précédente architecture Turing.

La nouvelle GeForce GTX 1630 embarque un GPU TU117-150 avec 512 coeurs CUDA et propose 4 Go de mémoire GDDR6 avec bus mémoire 64-bit pour une bande passante de 96 Go/s.

GTX 1630 par MSI

Cette configuration légère, même par rapport à des cartes GTX bien plus anciennes, dont la GTX 1050 Ti qu'elle veut remplacer, pourra lui porter préjudice sur les jeux gourmands mais devrait tout de même permettre d'assurer du jeu en 1080p avec l'atout d'un tarif bas.

Nvidia aura ainsi au moins un GPU pour riposter à l'arrivée d'Intel et ses cartes ARC en s'invitant sur le marché par l'entrée de gamme mais aussi à la Radeon RX 6400 d'AMD, alors que la série RTX ne descend pas en-dessous de la RTX 3050, proposée à plus de 300 €.

Un GPU d'entrée de gamme à moins de 200 dollars

On notera également que les derniers pilotes GeForce Game Ready prennent déjà en charge la GTX 1630 tandis que plusieurs partenaires proposeront leur version : Asus, Colorful, EVGA, Galaxy, Gigabyte, MSI, Palit, PNY et Zotac.

La nouvelle carte graphique conserve le TDP de 75W de ses aînées et offre une fréquence un peu plus élevée de 1740 MHz en base et 1785 MHz en boost (au lieu de 1400 à 1500 MHz).

Les prix ne sont pas encore exactement connus mais semblent s'orienter vers une fourchette entre 170 et 200 dollars.