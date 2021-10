Nvidia GeForce RTX 2060 12 Go : quel tarif pour occuper l'entrée de gamme gaming ?

A côté de la gamme RTX 30 Super, Nvidia devrait relancer une carte graphique RTX 2060 avec cette fois 12 Go de mémoire GDDR6 et à un tarif destiné à occuper l'ouverture de gamme.

Après les RTX 30 qui cosntituent le coeur de la gamme des cartes graphiques gaming de la marque depuis fin 2020, Nvidia doit lancer une série RTX 30 Super qui occupera le terrain avant l'arrivée des GPU RTX 40 avec une nouvelle architecture Lovelace.

Selon les dernières rumeurs, la firme dévoilerait un premier membre de cette nouvelle famille dès janvier 2022 avec la RTX 3090 Super. Elle serait accompagnée de deux modèles refresh, une RTX 3070 Ti 16 Go et une RTX 2060 avec 12 Go de mémoire GDDR6.

Si l'on ne sait pas encore si elle profitera d'optimisations en plus de la quantité de mémoire accrue, il se murmure déjà que cette dernière serait positionnée vers 300 dollars pour occuper le terrain des GPU gaming en ouverture de gamme et couper l'herbe sous le pied d'AMD et ses propositions de cartes RDNA 2 telles que la future Radeon RX 6600 qui serait pour sa part positionnée légèrement au-dessus de 300 dollars (en prix de référence).

Il est aussi possible qu'elle soit positionnée en prévision d'une prochaine descente en gamme chez AMD qui introduirait une série Radeon RX 6500 (Navi 24) mais dont il n'y a guère de traces pour le moment.