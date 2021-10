Nvidia GeForce RTX Super : une première carte graphique dès janvier

En attendant de pouvoir dévoiler une gamme RTX 40 avec une nouvelle architecture Lovelace, Nvidia devrait passer par l'étape intermédiaire d'une série RTX 30 Super dont les premières informations officielles sont attendues dès le mois de janvier 2022, sans doute avec le salon CES 2021 de Las Vegas.

Mais selon les dernières fuites, un seul modèle sera présenté à cette occasion : la RTX 3090 Super qui sera donc mise en valeur à cette occasion. Les autres références potentielles, RTX 3080 Super et RTX 3070 Super, arriveraient donc plus tard dans l'année.

Nvidia GeForce RTX 3090

Elle ne viendrait toutefois pas seule puisqu'il est question de deux nouvelles références de produits existants : une RTX 3070 Ti avec 16 Go de mémoire et une RTX 2060 armée de 12 Go de GDDR6 qui viendrait étoffer les stocks défaillants de RTX 30.

Nvidia ferait ainsi le choix de ne plus proposer de nouvelles références avec 8 Go de VRAM seulement et se positionnerait ainsi au-dessus des Radeon RX 6600 XT et de la future RX 6600 d'AMD.