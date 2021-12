Nvidia GeForce RTX 2060 12 Go : la carte graphique listée sur le site officiel

| Source : The Verge

Signe d'un lancement imminent, la carte graphique RTX 2060 en version 12 Go est désormais visible sur le site officiel.

A défaut de pouvoir juguler la pénurie de cartes graphiques RTX 30 de dernière génération, Nvidia va remettre en service la RTX 2060 mais avec une quantité de mémoire doublée pour la porter à 12 Go de GDDR6.

Cette RTX 2060 12 Go est désormais affichée sur le site officiel de Nvidia (site US, au moins), en prévision de son lancement le 7 décembre. Les caractéristiques se trouvent ainsi confirmées et montrent sa proximité avec la RTX 2060 Super.

On retrouve ainsi le même nombre de 2176 coeurs CUDA avec une fréquence de base de1470 MHz passant à 1650 MHz en boost. La mémoire GDDR6 reste en 14 Gbps avec un bus 192-bit, le tout assurant une bande passante de 336 Go/s, soit un peu moins que la version Super qui profite d'un bus 256-bit.

Elle exploite un GPU TU106 gravé en 12 nm et sous architecture Turing, avec suport du DLSS et du Ray Tracing. Le TGP grimpe légèrement à 185W (contre 170W pour la version Super).

Pour le prix, Nvidia a indiqué au site The Verge qu'il s'agira d'une version premium de la RTX 2060, avec donc sans doute un tarif supérieur à la version de base en 6 Go lancée en 2019.

Cette dernière avait été lancée à 349 dollars avant de voir son prix ramené à 299 dollars. Il faudra donc sans doute s'attendre à un prix dans ces parages pour la version Founders Edition, avec des variations plus élevées chez les partenaires.