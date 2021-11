Nvidia GeForce RTX 2060 12 Go : lancement début décembre ?

Pour couvrir rapidement l'ouverture de gamme, Nvidia s'apprête à relancer sa carte graphique RTX 2060 sous architecture Turing avec une variante dotée de 12 Go de mémoire GDDR6, soit le double de la RTX 2060 initiale et un peu plus que les 8 Go de la RTX 2060 Super.

Cette nouvelle évolution ressemble beaucoup à la version Super mais n'est pas tout à fait similaire. Elle embarque comme elle un GPU TU106 gravé en 12 nm doté de 2176 coeurs CUDA et cadencé à 1650 MHz et utilisera le même type de GDDR6 14 Gbps.

Le site Videocardz indique toutefois que son bus mémoire sera ramené à 192-bit (au lieu de 256-bit sur la RTX 2060 Super), ce qui limitera sa bande passante à 336 Go/s.

Le TGP passera aussi à 184W au lieu de 175W pour la RTX 2060 Super et 160W pour la RTX 2060 initiale. Avec cette configuration, la nouvelle RTX 2060 12 Go devrait offrir des performances légèrement supérieures (autour de 10%) à celles de la RTX 2060 Super.

Videocardz évoque un lancement dès le 7 décembre pour la RTX 2060 12 Go, en amont des annonces du CES 2022 de Las Vegas début janvier qui feront émerger de nouvelles cartes graphiques RTX 30.

Elle devrait à peu près aussi performante qu'une RTX 3060 mais avec une disponibilité accrue du fait de l'utilisation d'un noeud de gravure plus haut et sans les atouts de l'architecture Ampere.