Nvidia GeForce RTX 2080 Super Mobile : première apparition officieuse

A côté des GPU RTX pour PC de bureau, Nvidia prépare des RTX pour PC portables. L'heure de la révélation est proche et la RTX 2080 Super Mobile se révèle via Geekbench.

Après la série des cartes graphiques RTX Super renouvelant et complétant la famille RTX initiale, ce sont les cartes graphiques pour PC portables qui vont avoir droit à la transition vers l'évolution RTX Super.

Sur Geekbench, une carte graphique Nvidia RTX 2080 Super version mobile a été repérée sous la référence N18-G3R et qui devrait dériver en version Max-Q en 80 Watts ou standard à 150 Watts, et avec 8 Go de mémoire GDDR6.

D'autres références avaient été mises en évidence fin 2019 (N18E-G2R, N18E-G1R, N18P-G62, N18P-G61) avec des TDP en version Max-Q allant de 35 à 80 Watts.

Sur Geekbench, la carte graphique est associée à un processeur Intel Core i9-1980HK représentant le haut de gamme des futurs Comet Lake-H (processeurs pour PC haut de gamme) qui n'est pas encore officialisé non plus et dont attend de voir s'il sera capable de dépasser les 5 GHz en boost, comme le pré-annonçait Intel au CES 2020 début janvier.