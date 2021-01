CES 2021 : Nvidia RTX 30 Mobile, les premiers PC portables équipés dès le 26 janvier

Comme attendu, Nvidia transpose ses cartes graphiques RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 au monde des PC portables. Plus de 70 modèles sont attendus à partir du 26 janvier.

Les fuites sur l'arrivée d'une RTX 30 Mobile chez Nvidia étaient nombreuses et le salon CES 2021 est venu confirmer la nouvelle famille qui prendra place dès fin janvier dans des PC portables gaming.

Trois cartes graphiques sont annoncées en version Mobile : RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060, amenant l'architecture Ampere dans les ordinateurs portables après avoir investi les PC de bureau sur le second semestre 2020.

Les caractéristiques sont adaptées en conséquence, avec par exemple la RTX 3080 Mobile avec GPU GA104 au lieu du GA102 de la version PC de bureau :

RTX 3080 Mobile : GA104, 1245 / 1710 MHz, 6144 coeurs CUDA, 8 / 16 Go GDDR6, bus mémoire 256 bit, TDP 80-150W

: GA104, 1245 / 1710 MHz, 6144 coeurs CUDA, 8 / 16 Go GDDR6, bus mémoire 256 bit, TDP 80-150W RTX 3070 Mobile : GA104, 1290 / 1620 MHz, 5120 coeurs CUDA, 8 Go GDDR6, bus mémoire 256 bit, TDP 80-125W

: GA104, 1290 / 1620 MHz, 5120 coeurs CUDA, 8 Go GDDR6, bus mémoire 256 bit, TDP 80-125W RTX 3060 Mobile : GA102, 1283 / 1703 MHz, 3840 coeurs CUDA, 6 Go GDDR6, bus mémoire 192 bit, TDP 60-1115W

Les GPU sont gravés en 8 nm chez Samsung et n'utilisent que de la GDDR6 (alors que la RTX 3080 est en GDDR6X), de 6 à 8 Go et même 16 Go dans la plus haute configuration de la RTX 3080 Mobile.

On y retrouve des coeurs RT de 2ème génération et des coeurs Tensor de 3ème génération permettant de retrouver tous les avantages des nouvelles cartes graphiques Nvidia, comme le filtre DLSS mais aussi les nouvelles fonctions Nvidia Broadcast (pour le livestreaming) et Nvidia Reflex (optimisation matérielle).

Performances de la RTX 3080 Mobile

Technologies Max-Q de 3ème génération pour plus de performances

La firme a également évoqué l'arrivée de sa technologie Max-Q de 3ème génération avec l'introduction du Dynamic Boost 2.0 qui se charge d'"équilibrer automatiquement la charge du CPU, du GPU et de la mémoire graphique" grâce à de l'intelligence artificielle et pour chaque image affichée afin d'obtenir toujours les meilleures performances. Cela peut conduire à fournir ponctuellement un peu plus de puissance au GPU pour traiter les tâches les plus lourdes.

le Whisper Mode 2.0 permet pour sa part d'adapter le niveau sonore des PC portables et de laisser l'intelligence artificielle gérer les différents composants du système (CPU, GPU, paramètres du jeu, vitesse de ventilation) pour ne pas dépasser le volume sonore imposé.

On notera enfin l'arrivée de la technologie Resizable BAR chez Nvidia. Elle constitue l'équivalent du Smart Acces Memory des cartes graphiques Radeon RX 6000 d'AMD et permet de mettre en commun l'ensemble de la mémoire du GPU pour accélérer les échanges entre CPU et GPU, au lieu d'accès fractionnés et plus longs.

Nvidia annonce l'arrivée de plus de 70 PC portables avec GeForce RTX 30 Mobile dont les premiers modèles arriveront dès le 26 janvier. Razer, Asus, MSI, Lenovo ou Gigabyte font partie des premiers acteurs à proposer des machines.

A noter également que la puissance des cartes RTX 30 Mobile peut être mise à profit par les créatifs. La firme annonce donc aussi l'intégration des nouvelles cartes au sein du programme Nvidia Studio tourné vers la conception et l'édition vidéo.