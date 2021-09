Nvidia GeForce RTX 30 Super : les caractéristiques supposées des cartes graphiques

Attendue pour le début d'année 2022, la gamme de cartes graphiques RTX 30 Super se dévoile via les caractéristiques supposées de quatre modèles révélées par un leaker.

En attendant une série RTX 40 sous architecture Lovelace qui arriverait fin 2022, c'est une gamme RTX 30 Super que semble préparer Nvidia pour le début de l'année prochaine.

Plusieurs éléments ont déjà fuité à son sujet et le leaker Kopite7kimi propose un résumé de ce qui pourrait constituer la prochaine gamme de GPU, toujours sous Ampere et avec des performances légèrement revues à la hausse.

Nvidia GeForce RTX 3090

Elle serait donc composée de 4 membres avec pour chef de file la RTX 3090 Super dont on a déjà entendu parler précédemment. Elle serait dotée de 10752 coeurs CUDA et offrirait 24 Go de mémoire GDDR6X. Le leaker n'est toutefois pas complètement sûr de la configuration.

Viendrait ensuite la RTX 3080 Super avec 8960 coeurs CUDA et 12 Go de GDDR6X. S'agira-t-il d'un GPU GA103 dont l'existence reste à prouver ou toujours le GA102 de la série standard ? Mystère.

La RTX 3070 Super conserverait pour sa part une quasi-identique à la RTX 3070 avec 5888 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire...qui passerait toutefois à la GDDR6X. Enfin, la RTX 3060 Super offrirait 5632 coeurs CUDA avec 12 Go de mémoire GDDR6, suggérant la présence d'un GPU GA104 au lieu du GA106 de la RTX 3060.

Ces cartes graphiques devront occuper le terrain avant l'arrivée des RTX 40 Lovelace et se confronteront aux ARC Alchemist d'Intel, nouveau venu sur le segment, et aux Radeon RX 7000 en RDNA 3 d'AMD.