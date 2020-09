Une carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti ou Super pour novembre ?

Nvidia a dévoilé au début du mois les trois premiers membres de sa nouvelle génération GeForce RTX 30 de cartes graphiques sous architecture Ampere, comprenant la RTX 3070, la RTX 3080 et l'impressionnante RTX 3090.

La gamme arrivera sur le marché entre septembre et octobre mais un quatrième membre pourrait faire une apparition peu après. Sur Twitter, @kopite7kimi relève l'existence d'un GPU GA104-200 avec 4864 coeurs CUDA et associé à 8 Go de mémoire GDDR6.

Nvidia GeForce RTX 3070 avec GPU GA104-300 / 8 Go GDDR6

Cette configuration pourrait correspondre à une RTX 3060 Super ou Ti. Le site Videocardz note que des RTX 30 Super ne sont pas supposées sortir avant 2021 pour constituer un Refresh de la série.

Avant cela, des versions Ti pourraient être dévoilées en fin d'année en riposte aux annonces des GPU Big Navi chez le concurrent AMD, et que l'on pourrait rencontrer alors une RTX 3080 Ti, une RTX 3080 avec 20 Go de mémoire GDDR6X (au lieu de 10 Go) et une RTX 3070 avec 16 Go de mémoire GDDR6 (au lieu de 8 Go).

La rumeur table sur l'annonce d'une première carte RTX 3060 complétant la gamme durant le mois d'octobre ou novembre et il reste à voir quand pourrait s'insérer une RTX 3060 Ti / Super.