CES 2022 : Nvidia GeForce RTX 3050, la plus petite des cartes graphiques Ampere

Le géant Nvidia a surtout visé jusqu'à présent le haut et le milieu de gamme avec sa série RTX 30 sous architecture Ampere. Logiquement, il vient maintenant couvrir l'entrée de gamme, d'autant plus que la concurrence devrait rapidement s'y intensifier avec l'arrivée d'Intel et ses cartes ARC Alchemist, tandis que AMD cherche aussi à occuper ce segment avec la Radeon RX 6500 XT tout juste annoncée.

La firme annonce donc pour le salon CES 2022 une GeForce RTX 3050 pour PC de bureau qui profite comme les autres de RT Cores de deuxième génération et de Tensor Cores de 3ème génération, avec support du DLSS.

Elle embarque 2560 coeurs CUDA et offre une fréquence de 1,55 GHz en base et 1,78 GHz en Boost, pour un TGP de 130W.

Son but : assurer un framerate de plus de 60 fps en 1080p sur les titres récents là où les cartes GTX sont désormais à la peine. Pour cela, Nvidia ne descend pas en-dessous de 8 Go de GDDR6, avec un bus mémoire 128-bit.

En faisant ces choix qualitatifs, la carte RTX 3050 se situe au-dessus des 200 dollars, avec un tarif annoncé de 249 dollars / 279 € et une disponibilité à partir du 27 janvier 2022.