Nvidia GeForce RTX 3050 / 3070 Ti 16 Go / 3090 Ti : les dates de lancement se précisent

Les dernières semaines de décembre et le mois de janvier seront chargées en lancements chez Nvidia qui se prépare à étoffer sa gamme de cartes graphiques RTX 30, entre renouvellement et nouveautés.

Pour commencer, la marque poursuivra sa descente en gamme du côté des GPU pour PC de bureau avec l'annonce de la RTX 3050 qui se jouera le 4 janvier, sans doute à l'occasion d'une présentation pour le salon CES 2022.

Sous GPU GA106-150 et avec en principe 8 Go de mémoire GDDR6, elle sera commercialisée à partir du 27 janvier et viendra contrer l'arrivée d'une AMD Radeon RX 6500 XT et d'une Intel ARC A380.

D'autres cartes graphiques sont prévues. Selon le site Videocardz, la RTX 3090 Ti avec 24 Go de mémoire GDDR6X sera elle aussi commercialisée le 27 janvier, sans date précise pour la présentation.

De son côté, la RTX 3070 Ti avec 16 Go de mémoire sera officialisée le 17 décembre et commercialisée le 11 janvier. Seule la RTX 3080 12 Go conserve encore le flou sur ses dates.

Janvier s'annonce donc intense pour les RTX 30 et, plus généralement, l'année 2022 devrait être l'occasion pour Nvidia de dévoiler de nouvelles architectures graphiques avec Hopper pour les produits professionnels et Ada Lovelace pour le gaming.

La crise des semi-conducteurs devant se poursuivre tout au long de 2022, la disponibilité réelle risque encore d'être bien mince avec des tarifs largements supérieurs aux prix de référence.