Nvidia GeForce RTX 3050 et 3050 Ti mobiles : encore des détails sur les futurs GPU

Les cartes graphiques RTX 3050 et RTX 3050 Ti ont déjà été évoquées à plusieurs reprises et feront partie d'annonces chez Nvidia à venir plus tard dans l'année. Elles ont déjà fait l'objet de premiers benchmarks donnant une idée de leurs performances par rapport aux autres RTX 30 mais aussi aux RTX 20.

Leurs caractéristiques sont de nouveau mises en avant dans les configurations de PC portables gaming Lenovo. On y retrouve ce qu'on connaissait déjà, comme la présence d'un GPU GA107 et de 4 Go de mémoire GDDR6 avec bus mémoire 128-Bit, mais on trouve aussi leurs fréquences et leur TGP.

La RTX 3050 mobile fournira ainsi des fréquences de 1030 MHz passant à 1695 MHz en Boost, tandis que la RTX 3050 Ti mobile atteindre 1060 MHz de base et 1740 MHz en Boost.

Les deux cartes graphiques offriront un TGP de 60 à 80W, avec le support du Dynamic Boost qui pourra les faire grimper ponctuellement jusqu'à 95W. Les GPU sont associés à un SoC AMD Ryzen 7 5800H au sein d'une gamme Lenovo Legion 5 Pro.