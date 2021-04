Nvidia RTX 3050 et 3050 Ti Mobiles : déjà des benchmarks des futures cartes graphiques

Nvidia est descendue en gamme ces derniers mois en annonçant d'abord la RTX 3060 Ti puis la RTX 3060, lui permettant de proposer son architecture Ampere à moins de 350 dollars.

Différentes rumeurs ont évoqué l'existence d'une série RTX 3050 qui descendrait encore plus bas et le site Notebookcheck.net apporte des détails sur ces futures cartes graphiques.

Il confirme l'existence de la RTX 3050 mais aussi de la RTX 3050 Ti en version Mobile qui exploiteraient un GPU GA107, la première avec 2048 coeurs CUDA et la seconde avec 2560 coeurs CUDA , et avec des TGP de 35 à 80W.

Les deux cartes sont accompagnées de 4 Go de mémoire GDDR6 avec bus mémoire 128-Bit assurant une bande passante de 88 Go/s et elles devraient cibler le jeu en 1080p.

Sur les quelques benchmarks réalisés, les deux cartes graphiques pour PC portable gaming ont des performances au-delà des GTX 1650 et GTX 1650 Ti et tutoient les performances de plusieurs cartes Max-Q de précédente génération. Les RTX 3050 et RTX 3050 Ti sont attendues dans les mois qui viennent.