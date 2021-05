Nvidia officialise les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti

La technologie ray tracing débarque pour des ordinateurs portables à prix plus abordable avec les GPU RTX 3050 et 3050 Ti de Nvidia.

Après plusieurs fuites et rumeurs, c'est l'heure de l'officialisation pour les GPU RTX 3050 et RTX 3050 Ti de Nvidia. Ils sont à destination d'ordinateurs portables dans une gamme de prix qui débutera à partir de 799 $. Ces nouveaux GPU à architecture Ampere font passer à plus de 140 le nombre de modèles d'ordinateurs portables avec GeForce RTX de la série 30.

Les puces RTX impliquent le ray tracing en temps réel, ainsi que le deep learning super sampling (DLSS) basé sur l'intelligence artificielle avec des cœurs RT et Tensor dédiés.

Selon Nvidia, les ordinateurs portables avec GeForce RTX 3050 Ti peuvent offrir plus de 144 images par seconde et une latence inférieure à 25 ms dans des titres comme " Overwatch ", " Rainbow Six Siege " et " Valorant ", grâce au mode Reflex Low Latency.

Le groupe souligne en tout cas un gameplay fluide à 60 images par seconde en 1080p avec des titres populaires tels que " Minecraft RTX " et " Call of Duty : Black Ops Cold War. "

Les RTX 3050 et 3050 Ti disposent respectivement de 2 048 et 2 560 cœurs CUDA, contre 3 840 à titre de comparaison pour le GPU RTX 3060. Ils fournissent des fréquences de base de 1057 MHz et 1035 MHz qui passent à 1740 MHz et 1695 MHz en boost.

Le TGP (Total Graphics Power) est entre 35 et 80 watts. Les cartes graphiques sont avec 4 Go de RAM GDDR6 et bus mémoire 128-bit. À noter par ailleurs l'absence de la technologie VR Ready.

Des ordinateurs portables avec RTX 3050 et 3050 Ti sont annoncés pour une disponibilité cet été. Toutefois, certaines machines équipées sont d'ores et déjà disponibles par exemple chez Materiel.net.

Nvidia indique en outre la disponibilité effective de nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX de la série 30 (RTX 3080, 3070 et 3060) auprès de marques comme Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Razer.

La pénurie… ce n'est pas pour les fabricants qui intègrent des solutions Nvidia.