Nvidia GeForce RTX 3060 : 19% plus rapide que la RTX 2060 sur AotS

Alors que la carte graphique RTX 3060 s'apprête à arriver dans les étals, on en sait un peu plus sur ses performances.

Descendant en gamme, la carte graphique RTX 3060 veut représenter un bon compromis entre performances et prix. Elle peut représenter une alternative pour renouveler un matériel vieillissant et goûter aux joies du RTX et du DLSS sans y laisser sa chemise, du moins hors scalping.

A quoi s'attendre au niveau des performances ? Nvidia annonçait déjà lors de son annonce au CES 2021 que la nouvelle carte graphique pouvait atteindre plus de 90 fps là où la RTX 2060 Super se situait un peu au-dessus de 60 fps.

Un passage par le benchmark d'Ashes of the Singularity permet d'observer une différence de performances de 19% entre la RTX 3060 et la RTX 2060, tandis qu'elle offre un avantage de 9% par rapport à la RTX 2070.

Elle est toutefois largement distancée par la RTX 3060 Ti qui affiche des performances 20% supérieures grâce à son GPU GA104, la même base que la RTX 3070.

La carte graphique RTX 3060 propose un GPU GA106 avec 3584 coeurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 192-bit (contre 256-birt pour la RTX 3060 Ti) pour une puissance requise de 170W.

Elle doit être proposée uniquement en version custom à un tarif de 329 dollars mais grimpe déjà bien au-delà selon les variantes du fait des problèmes de pénurie.