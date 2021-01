CES 2021 : Nvidia GeForce RTX 3060, la carte graphique Ampere encore plus abordable

Repérée depuis longtemps dans diverses fuites ces derniers mois, et après le lancement de la RTX 3060 Ti en décembre, voici venir chez Nvidia une nouvelle carte graphique Ampere GeForce RTX 3060.

Annoncée pour le salon CES 2021, elle s'accompagne de 12 Go de mémoire GDDR6 et son GPU, non annoncé mais qui devrait être le GA106, permet de doubler les performances par rapport à une GTX 1060 en rasterisation et de multiplier par 10 les capacités en ray tracing.

Elle devrait offrir des performances proches d'une RTX 2070 (voire RTX 2070 Super) et elle fournit des puissances de traitement de 13 teraflops (shaders), 25 teraflops (RT) et 101 teraflops (tensor).

La RTX 3060 propose 3584 coeurs CUDA (contre 4864 pour la RTX 3060 Ti) avec une fréquence en boost à 1,78 GHz, avec 12 Go de GDDR6 et un bus mémoire 192-bit, le tout pour une consommation de 170W (contre 200W pour la RTX 3060 Ti).

Nvidia ne livre pas encore tous les secrets des caractéristiques de la RTX 3060 mais la firme annonce déjà une disponibilité en février 2021 pour un prix de 329 euros. Capable de gérer RTX On et DLSS, son ambition est de permettre à un grand nombre de joueurs restés en GTX de renouveler leur matériel...à condition de parvenir à l'acquérir !