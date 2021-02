Nvidia GeForce RTX 3060 : la date du lancement en février se précise

Nvidia a annoncé la carte graphique RTX 3060 lors du salon CES 2021, promettant une commercialisation en février. On en sait un peu plus sur la date précise.

Après avoir dévoilé la série de cartes graphiques RTX 30 sous architecture Ampere en commençant par le haut de gamme, Nvidia s'occupe des segments plus bas avec la RTX 3060 Ti lancée en décembre et la RTX 3060 annoncée début janvier et promise pour le mois de février.

Avec son tarif officiel de 329 dollars, cette dernière veut mettre l'architecture Ampere, avec son raytracing et son filtre DLSS, aux mains du plus grand nombre, si tant est qu'il y ait du stock ou qu'il ne soit pas détourné.

Equipée d'un GPU GA106 comptant 3584 coeurs CUDA et d'une généreuse quantité de mémoire de 12 Go de GDDR6 (avec 360 Go/s de bande passante) pour une consommation de 170W, elle peut constituer un bon rapport qualité / prix et pourra permettre de renouveler à moindre coût un matériel vieillissant.

Elle ne sera pas proposée en version Founders Edition et il faudra passer par les partenaires AiB pour en profiter. Si Nvidia n'a pas donné de date précise, le site Wccftech affirme que la carte graphique RTX 3060 sera disponible à partir du 25 février 2021.

Certaines personnes semblent déjà avoir la carte graphique en leur possession grâce à des revendeurs pas trop regardants sur les dates de commercialisation officielles.