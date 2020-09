AMD Radeon RX 6000 : 16 Go de mémoire avec Navi 21, 12 Go pour Navi 22 ?

Le groupe AMD ne livrera les secrets de sa prochaine série de cartes graphiques Radeon RX 6000 que fin octobre mais des détails sur ses caractéristiques se révèlent peu à peu.

Pour ces cartes qui profiteront d'une gravure en 7 nm optimisée et d'une nouvelle architecture RDNA 2 qui permettra d'en pousser les performances par rapport à l'actuelle génération Radeon RX 5000, deux GPU seraient prévus : Navi 21 et Navi 22.

Navi 21 sera l'offre la plus puissante et caractéristique des fameux Big Navi qui assureront à AMD une présence sur le segment haut de gamme des cartes graphiques gaming.

Et selon @_rogame sur Twitter, ce GPU sera accompagné de 16 Go de mémoire dédiée (GDDR6 en principe) comme le suggérait déjà l'image d'un prototype de la carte graphique Radeon aperçu il y a dix jours.

Le représentant de référence de cette configuration serait la carte Radeon RX 6900 XT avec un possible bus 256-Bit. A côté, AMD proposerait un autre GPU Navi 22 qui serait accompagné de 12 Go de mémoire vidéo (VRAM), un bus 192-Bit et serait destiné à des cartes graphiques positionnées vers 500 dollars.

Les dernières images en fuite suggèrent que Navi 21 profitera de designs avec trois ventilateurs tandis que Navi 22 n'en aura que de deux, avec dans les deux cas un double connecteur 8 broches.