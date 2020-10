Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : les caractéristiques se confirment via GPU-Z

La carte graphique RTX 3070 est sur le point d'être commercialisée mais il est déjà question d'une RTX 3060 Ti qui serait dévoilée peu après durant le mois de novembre et que certains revendeurs asiatiques proposent déjà en précommande.

Nvidia ne l'a pas encore annoncée mais elle se dessine déjà via un passage par GPU-Z qui confirme les caractéristiques pressenties. On retrouve un GPU Ampere GA104 avec 4864 coeurs CUDA, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores.

La cadence de base affichée est de 1410 MHz et grimpe à 1665 MHz en boost. Elle semble être dotée de 8 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps, ce qui lui assure une bande passante de 448 Go/s avec un bus 256-Bit, soit une configuration similaire à celle de la RTX 3070.

Du côté des performances, la RTX 3060 Ti pourrait se retrouver au niveau de la RTX 2080 Super avec architecture Turing, tandis qu'on sait déjà que la RTX 3070 fera aussi bien que la RTX 2080 Ti tout en étant deux fois moins chère.

Pour le prix justement, les revendeurs asiatiques tendent vers un tarif de 400 dollars environ, contre 500 dollars / 519 € pour la RTX 3070 Founders Edition.