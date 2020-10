RTX 3070 : avant les reviews, Nvidia donne déjà une idée des performances

La commercialisation des cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 avec architecture Ampere a été compliquée en septembre par une pénurie très rapide rendant les GPU indisponibles ou soumis à une forte spéculation.

Voulant éviter des problèmes similaires avec la RTX 3070, son produit le plus abordable positionné vers 500 €, Nvidia a décidé de décaler son lancement de 15 jours pour le porter au 29 octobre, soit un jour après l'annonce de la gamme Radeon RX 6000 sous RDNA 2 chez AMD.

En attendant de constituer du stock, la firme a un message à faire passer : la RTX 3070 sera plus puissante que la RTX 2080 Ti, référence pour l'architecture Turing précédente, pour moins cher.

Les performances sont comparées entre les deux cartes et avec la RTX 2070 sur une série de jeux, montrant une écart franc pour certains et plus modéré pour d'autres, dans la majorité des cas à l'avantage de la nouvelle RTX 3070, que ce soit avec RTX On ou en rasterisation avec DirectX et Vulkan.

La RTX 3070 est également plus performante de 60% en moyenne que la RTX 2070 qu'elle remplace.