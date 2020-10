Nvidia GeForce RTX 3070 : la commercialisation repoussée au 29 octobre

Après les lancements hasardeux en septembre des cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 marqués par des pénuries immédiates, Nvidia va tenter de corriger le tir pour la troisième et plus abordable carte RTX 30, la RTX 3070.

Elle devait être initialement commercialisée vers mi-octobre mais la firme annonce le report de son lancement au 29 octobre pour s'assurer de disposer de stocks conséquents et éviter une nouvelle déception des consommateurs.

Proposée à un tarif de 519 € en version Founders Edition tout en promettant des performances supérieures à la RTX 2080 Ti deux fois plus chère, elle pourrait faire l'objet d'une forte demande avec son GPU GA104 Ampere et ses 8 Go de mémoire GDDR6.

Le choix du 29 octobre est tout sauf anodin : la veille, AMD dévoilera ses cartes graphiques Radeon RX 6000 " Big Navi " exploitant la nouvelle architecture RDNA 2 et s'attaquant comme les RTX 30 au marché du gaming haut de gamme.

En proposant la RTX 3070 dès le lendemain, Nvidia pourra aussitôt ramener la lumière sur ses produits avec une carte graphique qui s'annonce avec un rapport qualité / prix intéressant et alors que AMD ne commercialisera sans doute ses propres cartes graphiques que quelques semaines plus tard.

Ce décalage devrait toutefois aussi entraîner celui des variantes comme une RTX 3080 avec 20 Go de mémoire ou une RTX 3070 avec 16 Go de mémoire, de même que la future RTX 3060 Ti mais cela constituera sans doute des munitions pour contrer l'arrivée des Radeon RX 6000 sur la fin d'année.