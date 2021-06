Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : le minage affaibli en ETH, pas forcément avec d'autres monnaies virtuelles

La RTX 3070 Ti embarque le système de bridage du cryptominage. Efficace sur l'ETH, il l'est moins pour d'autres monnaies virtuelles, ce qui ne va pas aider à sa disponibilité.

Les nouvelles cartes graphiques RTX 30 de Nvidia embarquent un dispositif du bridage du cryptominage. Visant particulièrement l'ETH, il divise par deux la capacité de traitement pour rendre les GPU gaming moins attractifs aux yeux des mineurs.

La nouvelle RTX 3070 Ti ne fait pas exception et intègre ce même dispositif. En cas de minage d'Ethereum, le hashrate tombe ainsi à 40 MH/s au lieu de 80 MH/s, soit au niveau du CMP 50HX attendu au second semestre.

Toutefois, note le site Tom's Hardware, si la limitation imposée par Nvidia impacte les algorithmes Ethash et Dagger-Hashimoto, elle n'a pas forcément d'effet sur d'autres cryptomonnaies.

D'autres cryptomonnaies moins impactées

Le minage de Ravencoin ou de Conflux est beaucoup moins impacté, faisant toujours de la RTX 3070 Ti un puissant outil de minage pour certaines monnaies virtuelles.

Tom's Hardware indique que miner ces monnaies alternatives rapporterait environ 3,25 dollars par jour, contre 2,25 dollars pour l'Ethereum. Sans le bridage, ce dernier grimperait à 4,50 dollars par jour.

Nvidia avait indiqué avoir volontairement ciblé l'Ethereum avec son mécanisme de bridage, cette monnaies virtuelle étant la plus susceptible d'être exploitée avec ses cartes graphiques.

A 599 dollars la bestiole, largement disponible et en stock, cela ferait un retour sur investissement en six mois environ. Mais entre pénurie de semi-conducteurs et forte demande, le prix de la carte graphique tend à doubler, voire tripler, tout en restant très rare sur le marché.

Par ailleurs, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes baisses ces dernières semaines, ce qui pourrait freiner un peu l'appétit des cryptomineurs envers les cartes graphiques gaming.