Nvidia : les cartes graphiques RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti officialisées au Computex

Beaucoup d'éléments étaient déjà connus concernant les prochaines cartes graphiques du groupe Nvidia et les voici désormais officalisées pour le salon Computex 2021.

La firme ajoute des versions Ti à ses modèles de référence et l'on trouvera donc les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti, toujours destinées au jeu mais aussi à la création grâce à leurs fonctionnalités : ray tracing, traitement IA, DLSS pour l'optimisation du rendu et framerate, Nvidia Reflex pour réduire la latence, Nvidia Broadcast pour le streaming...

La RTX 3080 embarque un GPU GA102 Ampere avec 10240 coeurs CUDA qui tend à la rapprocher de la RTX 3090 (10496 coeurs), de même qu'en nombre de coeurs Tensor (320) et de coeurs RT (80).

Elle s'accompagne de 12 Go de mémoire GDDR6X avec bus 384-bit assurant plus de 900 Mo/s de bande passante (contre 760 Mo/s pour la RTX 3080) et avec une puissance requise de 350W, là aussi comme la RTX 3090.

Nvidia revendique pour sa RTX 3080 Ti des performances 1,5 fois supérieures à celles de la RTX 2080 Ti sous Turing et 2 fois supérieures en rasterisation par rapport à la GTX 1080 Ti.

La carte graphique est annoncée à 1199 € avec une disponibilité dès le 3 juin 2021.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

La carte graphique Nvidia RTX 3070 Ti profite pour sa part d'un GPU GA104 (comme la RTX 3070) avec 6144 coeurs Cuda, 192 coeurs Tensor et 48 coeurs RT. Comme attendu, elle s'accompagne de 8 Go de mémoire mais qui passe au GDDR6X alors que la RTX 3070 est en GDDR6.

La puissance requise augmente sensiblement puisqu'elle est annoncée à 290W alors que la RTX 3070 atteint 220W.

La GeForce RTX 3070 Ti est annoncée comme 1,5 fois plus performante que la RTX 2070 Super et 2 fois plus performances en rasterisation que la GTX 1070 Ti. Elle est commercialisée au tarif de 799 € et sera disponible à partir du 10 juin 2021.

A noter que les deux nouvelles cartes graphiques embarquent le bridage de minage ETH, comme désormais tous les GPU de Nvidia.