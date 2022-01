Nvidia GeForce RTX 3080 12 Go : la carte graphique officialisée

Nvidia a officialisé sa carte graphique RTX 3080 passée à 12 Go de mémoire GDDR6X et elle commence à faire son apparition sur les sites de vente en ligne.

Comme attendu, Nvidia propose désormais une carte graphique GeForce RTX 3080 sous architecture Ampere avec 12 Go de mémoire GDDR6X (toujours en 19 Gbps) au lieu de 10 Go. Elle embarque un GPU GA102-200 avec 8960 coeurs CUDA des fréquences de 1260 MHz en base et 1710 MHz en Boost.

Ce qui change surtout, c'est le passage à un bus mémoire 384-bit, ce qui permet d'atteindre une bande passante de 912 Go/s (contre 760 Go/s pour la RTX 3080 originale).

Conséquence de ces ajustements, la RTX 3080 12 Go voit son TGP grimper légèrement à 350W (contre 320W pour la RTX 3080 10 Go). La carte graphique est en pré-commande dès aujourd'hui et nécessitera le pilote GeForce 511.17.

Nvidia ne donne pas de prix de référence et ne semble pas proposer de modèle Founder Edition et il faudra se tourner vers les partenaires...et vouloir y mettre de 1700 € à près de 2000 € selon les variantes.

Le petit stock de quelques cartes disponibles à 15h a déjà fondu comme neige au soleil et la rupture de stock est quasiment généralisée chez tous les revendeurs. Certaines choses ne changent pas...