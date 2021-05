Nvidia RTX 3080 Ti / 3070 Ti : un premier teaser pour l'annonce du 31 mai

Objets de fuites et rumeurs diverses ces derniers mois, les cartes graphiques RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti sous architecture Ampere sont enfin sur le point d'être dévoilées.

Tous les indices tendent vers une annonce le 31 mai en ouverture du salon Computex 2021 avec une commercialisation qui interviendrait dans les premières semaines de juin.

Nvidia a diffusé sur Twitter un teaser qui semble préparer cette officialisation. Sans en dévoiler la teneur, la firme confirme qu'il va se passer quelque chose le 31 mai prochain.

Leur disponibilité effective risque une nouvelle fois d'être compliquée, même avec l'arrivée des premiers composants CMP (Crypto Mining Processor) dédiés au cryptominage censés détourner les mineurs des cartes gaming.

Avec des prix estimés respectifs de 1099 dollars et 999 dollars, les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti se positionneront entre le RTX 3090 et RTX 3080, et donc plutôt en haut de gamme et à des tarifs venant contrer la Radeon RX 6900 XT d'AMD (999 dollars).