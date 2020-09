Nvidia GeForce RTX 3080 : qu'en disent les premières reviews ?

Les premières cartes graphiques gaming Ampere de Nvidia ont été annoncées début septembre et, en attendant le monstre RTX 3090 la semaine prochaine, c'est la carte graphique RTX 3080 qui est désormais disponible.

Lancée ce 17 septembre, la carte RTX 3080 peut déjà être trouvée chez de nombreux revendeurs et enseignes, en version Founders Edition ou dans des variantes optimisées chez plusieurs marques (Asus, PNY, Aorus...).

Les premières review commencent à tomber et tentent de vérifier si la promesse du jeu en 4K avec RTX On et filtre DLSS tient la route. Pour rappel, la RTX 3080 est un gros bébé avec un ventilateur sur chaque face et un GPU de 8704 coeurs CUDA, avec une cadence de 1,7 GHz et 10 Go de la nouvelle mémoire GDDR6X fournie par Micron, le tout pour un tarif démarrant à 719 € (en Founders Edition).

La RTX 3080 est censée être beaucoup plus puissante que la référence de la gamme précédente, la RTX 2080 Ti, qui avait été commercialisée à son lancement au-delà des 1100 €.

Nvidia revient donc sur le marché du gaming haut de gamme avec une solide proposition qui sera aussi gourmande en énergie. Une alimentation 750W est ainsi recommandée pour absorber les quelque 320W consommées par la carte graphique (contre 225W pour la RTX 2080 Ti).

En 1440p, les reviewers observent de solides gains de fps sur tous les titres, même les plus exigeants. Chez The Verge, on note que Metro Exodus, qui tournait à 36 fps avec une RTX 2080 passe à 57 fps avec la RTX 3080. Une fois RTX On et DLSS activés, le framerate passe à 66 fps avec la RTX 3080, contre 43 fps pour la génération précédente.

La plupart des autres titres se jouent à 90 fps au moins et jusqu'à 150 fps environ alors qu'on était plutôt entre 60 et 100 fps avec la RTX 2080.

Metro Exodus (credit : PCWorld)

Borderlands 3 (credit : PCWorld)

Ces performances se retrouvent chez d'autres testeurs comme chez PCWorld où l'on peut comparer les progressions de framerate en 1440p et en 4K entre les différentes générations de cartes sur des titres comme Metro Exodus ou Borderlands 3, avec la RTX 3080 FE mais aussi avec une RTX 3080 Gaming X Trio 10G de MSI.

Puissance requise sur les scénarios énergivores (credit : PCWorld)

Mais attention, dans certains cas, la puissance réclamée se rapproche voire dépasse les 500W, d'où la nécessité de disposer d'une solide alimentation générale pour tenir le choc.

En revanche, la carte graphique semble rester agréablement silencieuse la plupart du temps et maîtrise sa température, ce qui sont plutôt des bons points vu les dimensions de la bête et la puissance requise.

Chez Ars Technica, on se concentre sur les benchmarks où l'on retrouve la progression nette par rapport à la génération RTX 20, aidée par la nouvelle architecture Ampere et le niveau de gravure plus fin à 8 nm (contre 12 nm pour Turing).

Credit : Ars Technica

Credit : Ars Technica



En tous les cas, les promesses de jeu en 1440p et 4K dans d'excellentes conditions semblent être tenues et font oublier les limitations de la génération précédente sur du jeu 4K 60 fps. Il reste à Nvidia à étendre le support de RTX et du DLSS à un plus grand nombre de titres.

On attend maintenant bien sûr les tests de la RTX 3090, qui vont encore faire monter la sauce en s'attaquant au jeu en 8K, ceux de la RTX 3070 qui devraient se montrer supérieurs à la RTX 2080 Ti.

Tout ceci prépare un solide armement face à l'arrivée des cartes graphiques Radeon RX 6000 " Big Navi " d'AMD qui seront annoncées fin octobre et promettent elles aussi du lourd grâce aux coeurs Navi 2x et à la nouvelle architecture RDNA 2. De belles batailles en perspectives !