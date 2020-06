Nvidia GeForce RTX 3080 / 3090 : production en août, lancement en septembre ?

Si Nvidia a présenté sa nouvelle architecture Ampere gravée en 7 nm, les premiers produits annoncés sont limités au marché professionnel (serveurs, datacenters). Mais les cartes graphiques gaming RTX 30 suivront peut-être assez vite et les fuites se multiplient à leur sujet.

On a pu découvrir le design d'un possible carte RTX 3080 (et l'évocation d'une RTX 3090) et son système de refroidissement dans des images volées dont le timing précoce aurait conduit Nvidia à en retracer l'origine.

Elle semblent toutefois confirmer qu'une présentation officielle n'est plus très éloignée. Igor's Lab, à l'origine des images, fournit un calendrier établissant une finalisation du design d'ici mi-juillet avant une mise en production durant le mois d'août.

Cela permettrait d'assurer une annonce officielle en septembre, avec les premiers benchmarks, puis une commercialisation sur la fin de l'année. C'est peu ou prou ce qui avait été envisagé précédemment et cela relève finalement des habitudes de Nvidia en matière de nouveaux lancements.

Sur les 350W du TDP, 230W seraient représentées par le GPU lui-même et 60W par la mémoire GDDR6X (ici avec 24 Go supposés pour la RTX 3090). Le reste est consommé par les autres composants ou perdu (15W environ) directement.