CES 2022 : Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti Mobiles, de la puissance dans les laptops

Pour le salon CES 2022 de Las Vegas, Nvidia renforce son offre de cartes graphiques mobiles haut de gamme avec l'annonce des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti qui intègreront des PC portables gaming dès le premier trimestre.

Si Nvidia a complété sa gamme de cartes graphiques gaming pour PC de bureau vers l'entrée de gamme avec la RTX 3050, la firme pousse son avantage dans les GPU pour PC portables en dévoilant sur le salon CES 2022 de Las Vegas deux nouvelles cartes graphiques puissantes pour PC portables : les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti.

La RTX 3070 Ti permettra de réaliser du jeu en 1440p et détails ultra à 100 fps avec des performances améliorées de 70% par rapport à la RTX 2070 Super. Nvidia n'en a pas dit beaucoup mais elle devrait reposer sur un GPU GA104 Ampere avec 5888 coeurs CUDA avec des fréquences de 1035 MHz en base et 1485 MHz en Boost.

Elle est accompagnée de 8 Go de mémoire GDDR6 avec bus 256-bit, lui assurant une bande passante de 448 Go/s. Les premiers PC portables gaming avec RTX 3070 Ti seront lancés le 1er février 2022 pour un tarif démarrant à 1499 dollars.

RTX 3080 Ti Mobile

La carte graphique RTX 3080 Ti Mobile embarque un GPU GA103 avec 7424 coeurs CUDA et des fréquences de 1125 MHz en base et 1590 MHz en Boost. Elle sera accompagnée de 16 Go de mémoire GDDR6 avec bus 256-bit fournissant une bande passante de 512 Go/s.

Nvidia annonce des performances supérieures à un carte graphique Titan RTX pour PC de bureau et la capacité à supporter du jeu en 1440p avec détails ultra à 120 fps. Les premiers PC portables gaming avec RTX 3080 Ti débarqueront en février 2022 à un tarif débutant à 2499 dollars.

Nvidia Max-Q de 4ème génération

Nvidia a profité de l'événement pour annoncer la 4ème génération de ses technologies Max-Q pour optimiser les performances des PC portables gaming. On retrouve différents systèmes pour pousser ponctuellement les performances du système et gérer le stress de la batterie pour préserver sa durée de vie.

La firme introduit certaines fonctions comme le CPU Optimizer qui permet au GPU d'optimiser les performances du CPU et de gérer sa température et sa puissance, afin que CPU et GPU ne s'emballent pas en même temps.

Le Rapid Core Scaling va permettre de réduire le nombre de coeurs GPU actifs pour certaines tâches gourmandes (de créativité, notamment) mais en les rendant plus efficaces en augmentant leur fréquence ponctuellement.

L'autonomie n'étant pas le fort des PC portables gaming, Nvidia a également amélioré la fonction Battery Boost qui passe en v2.0 avec un système repensé pour mieux équilibrer les besoins entre CPU et GPU, permettant de jouer pleinement sur batterie et de prolonger jusqu'à 70% son autonomie.