Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la carte graphique définitivement en approche

Dès les premiers lancements de la série de cartes graphiques RTX 30, la rumeur de l'existence d'une RTX 3080 Ti s'est propagée avec une fenêtre de lancement qui n'a cessé de reculer.

D'abord imaginée avec 20 Go de mémoire dédiée, la carte graphique a été ramenée à 12 Go de GDDR6X, au-delà des 10 Go de la RTX 3080. La dernière rumeur de lancement porte sur le mois de mai et la photo de cartons marqués de la référence GeForce RTX 3080 Ti pour la marque MSI à destination des Etats-Unis semble confirmer une officialisation imminente.

Le carton photographié contient des GPU MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC en compagnie de cartes RTX 3090 et doit être envoyé à Los Angeles. De quoi valider la possibilité d'un lancement en mai.

La carte graphique RTX 3080 Ti doit embarquer un GPU avec 10240 coeurs CUDA et 320 Tensor Cores, tandis qu'on trouvera 12 Go de GDDR6X à 19 Gbps avec bus 384-bit qui permettra d'assurer une bande passante de 912 Go/s. Elle devrait être proposée vers 1000 dollars.

Elle pourrait disposer du système de bridage du cryptominage d'ETH introduit avec la RTX 3060 et dont Nvidia semble désormais vouloir doter toutes ses nouvelles cartes graphiques.