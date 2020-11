Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : 20 Go de GDDR6X pour répondre aux Radeon RX 6000 ?

En attendant l'annonce d'une RTX 3060 Ti début décembre, les détails concernant une possible RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire se précisent un peu plus.

AMD a créé la surprise en proposant 16 Go de mémoire GDDR6 sur l'ensemble de ses cartes graphiques Radeon RX 6000 là où seule la RTX 3090 offre plus de mémoire avec 24 Go de GDDR6X.

La RTX 3080 comprend 10 Go de GDDR6X et la RTX 3070 s'accompagne de 8 Go de GDDR6. Il reste donc de la marge pour étoffer la quantité de mémoire, d'autant plus que certains jeux comme Godfall demandent déjà 12 Go de VRAM pour tourner en 4K au maximum de détails.

RTX 3080 avec 10 Go de GDDR6X

En attendant une RTX 3060 Ti qui viendra compléter la gamme sur le segment des GPU à moins de 400 dollars, il se murmure qu'une RTX 3080 Ti serait en préparation, et ce d'autant plus que le concurrent AMD a désormais dévoilé son jeu.

Autant de coeurs CUDA qu'une RTX 3090 et 20 Go de GDDR6X

Le leaker @kopite7kimi continue de détailler ses caractéristiques supposées qui ont évolué depuis ses précédentes prédictions fin octobre. Il évoque désormais une carte PG133-SKU15 avec un GPU Ampere GA102-250-KD-A1 comprenant 10496 coeurs CUDA (comme la RTX 3090) et accompagnée de 20 Go de mémoire GDDR6X.

On retrouve là une sorte de mix avec la rumeur d'une RTX 3080 dotée de 20 Go de GDDR6X mais qui aurait été abandonnée depuis. Les caractéristiques de la VRAM seraient les mêmes que pour la RTX 3080, de même que le TGP de 320W.

A voir donc si cette RTX 3080 Ti supposée passera le stade de la commercialisation et si elle constituera une première riposte aux Radeon RX 6000 d'AMD.