Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : elle sera aussi dans les PC portables gaming

Nvidia introduira prochainement une carte graphique RTX 3080 Ti destinée aux PC portables gaming et créatifs, avec une GDDR6 plus rapide et un TGP en légère augmentation.

La carte graphique RTX 3080 mobile ne sera bientôt l'offre premium chez Nvidia. La firme prépare l'arrivée d'une variante GeForce RTX 3080 Ti pour PC portables gaming qui profitera d'un certain nombre d'évolutions.

Cela passera par un GPU GA103S dépassant les 7000 coeurs CUDA (contre GA104 et 6144 coeurs CUDA pour la RTX 3080). Si la quantité de mémoire dédiée et le type reste le même, soit 16 Go de GDDR6, la nouvelle carte graphique profitera d'une mémoire en 16 Gbps (au lieu de 14 Gbps).

Nvidia GeForce RTX 3080 mobile

Il est aussi question d'un TGP légèrement augmenté à 175W (vs 165W) mais le site Videocardz note que cela ne devrait pas constituer une grosse difficulté pour les fabricants du fait de l'adaptabilité de la plate-forme.

Le même site évoque l'existence plus discrète d'une carte RTX 3070 Ti mobile qui resterait avec un GPU GA104 et 8 Go de GDDR6 en 14 Gbps. Par rapport à la RTX 3070 Mobile, son TGP grimperait légèrement à 150W (contre 145W).

Ces deux cartes graphiques doivent être en principe annoncées durant le salon CES 2022 de Las Vegas début janvier.