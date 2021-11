Nvidia RTX 3080 Ti et 3070 Ti en version mobile : des GPU pour contrer ARC Alchemist d'Intel

Le début d'année s'annonce riche en annonces sur le segment des cartes graphiques. Pendant qu'Intel doit dévoiler sa première génération de GPU ARC Alchemist, la concurrence pourrait réaliser des ajustements dans sa gamme pour occuper le terrain en attendant l'arrivée de la prochaine architecture.

Nvidia aurait ainsi au moins deux cartes graphiques RTX 30 Ti mobiles à présenter dès les premiers mois de 2022 pour ne pas laisser le champ complètement libre à Intel.

Deux cartes RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mobiles sont attendues, la première avec GPU GA103 comptant 7680 coeurs CUDA et la seconde avec GPU GA104 dont le nombre de coeurs CUDA devrait se situer entre les 5120 de la version non Ti et les 6120 de la RTX 3080 mobile (en GA104 aussi).

Les deux nouvelles cartes graphiques devraient embarquer un même bus mémoire 256-Bit, avec 16 Go de mémoire GDDR6 pour la RTX 3080 Ti et 8 Go de GDDR6 pour la RTX 3070 Ti.

Cela permettrait de faire barrage aux ARC Alchemist dont la version la plus puissante, avec 512 EU (unités d'exécution), est censée arriver au niveau de performance du GPU GA104 de Nvidia.