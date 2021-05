Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la carte graphique déjà disponible chez un revendeur...au prix fort

On avait déjà pu croiser la RTX 3060 Ti au Moyen-Orient avant son officialisation effective et le scénario se reproduit pour la future RTX 3080 Ti de Nvidia. Le modèle MSI RTX 3080 Ti Suprim X est déjà disponible dans les rayons d'un revendeur aux Emirats Arabes Unis.

Pour rappel, le GPU n'est censé être présenté officiellement qu'à la fin du mois de mai et être commercialisé début juin, la RTX 3070 Ti devant suivre quelques jours plus tard.

Comme précédemment, le tarif proposé est largement supérieur aux 1000 dollars attendus puisque la carte graphiques est y proposée l'équivalent de 3500 dollars, selon un message diffusé sur Reddit qui en révèle l'existence.

Si l'on peut voir la boîte montrant une carte graphique à triple ventilateur et marquée de lignes RGB, les caractéristiques n'apparaissent pas. Elle devrait embarquer le GPU GA102-225 avec bridage du cryptominage et proposer 12 Go de mémoire GDDR6X, soit un peu plus que les 10 Go de la RTX 3080.

La boîte d'une des variantes de la RTX 3080 Ti de Gigabyte a aussi fait une apparition, toujours avec 12 Go de GDDR6X et en version overclockable.