Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : lancement toute fin mai, disponible en juin

Si les apparitions chez les revendeurs se multiplient, la présentation officielle de la carte graphique RTX 3080 Ti de Nvidia, espérée initialement le 18 mai, aurait été retardée de quelques semaines.

Selon Videocardz, son annonce serait maintenant fixée au 31 mai. Les fins d'embargo pour les tests de la presse seraient maintenant calées sur le 2 juin pour la RTX 3080 Ti et pour le 9 juin pour la RTX 3070 Ti.

En revanche, les nouvelles dates de disponibilité pour les deux GPU restent floues. Elle devraient se situer le même jour que les fins d'embargo ou le lendemain, si Nvidia suit ses habitudes.

La RTX 3080 Ti exploitera un GPU GA102-225 LHR (avec bridage ETH) de 10240 coeurs CUDA et avec 12 Go de GDDR6X avec un bus mémoire de 384-bit. De son côté, la RTX 3070 Ti profitera d'un GPU GA104-400 avec 6144 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6X avec bus mémoire 256-bit.