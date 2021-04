RTX 3080 Ti : le GPU GA102-225 (avec bridage ETH) se montre

Il ne faudra sans doute plus attendre très longtemps avant l'annonce de la RTX 3080 Ti de Nvidia, dont le lancement est supposé en mai. Les détails s'accumulent avant l'annonce officielle et le site Videocardz propose même un aperçu du die.

Il s'agira du GPU GA102-225, intermédiaire entre le GA102-300 de la RTX 3090 et le GA102-200 de la RTX 3080, avec 10240 coeurs CUDA (à peine moins que la RTX 3090) avec des fréquences de 1365 / 1665 MHz et 12 Go de mémoire GDDR6X (contre 10 Go pour la RTX 3080), avec un bus mémoire 384-Bit et une bande passante de l'ordre de 912 Go/s, le tout avec une puissance de 320W.

Comme la RTX 3060, la future RTX 3080 Ti embarquera un mécanisme de bridage du cryptominage ETH. Toutefois, les modèles envoyés pour qualification aux partenaires AiB ne disposent pas du bridage.

Un test d'un de ces modèles révèle qu'elle est en principe capable d'atteindre un joli hashrate de 118,9 MH/s en l'optimisant quelque peu (contre 95 MH/s pour la RTX 3080).

Avec le bridage, la RTX 3080 Ti sera sans doute beaucoup moins intéressante pour le minage de cryptomonnaies, à moins qu'une nouvelle faille soit trouvée et ne permette d'exploiter son plein potentiel.

Et il y a à parier que les scalpers seront présents au rendez-vous lors de sa commercialisation en mai au prix supposé de 1000 dollars.