RTX 3090 : Nvidia confirme 10 à 15% de mieux par rapport à la RTX 3080 en gaming 4K

Tandis que la carte graphique RTX 3080 est déjà commercialisée mais quasiment introuvable, c'est la toute puissante RTX 3090 qui est lancée cette semaine. Le BFGPU (Big Ferocious GPU) est un monstre occupant trois slots et doté de 10496 coeurs CUDA avec 24 Go de mémoire GDDR6X.

Cette énorme configuration doit lui permettre de supporter du jeu jusqu'en 8K et d'être très à l'aise en 4K. Mais de combien exactement par rapport à la RTX 3080 ? Un test en fuite évoquait une progression de 10% des performances malgré la configuration plus relevée...et un prix doublé.

RTX 3090 vs Titan RTX

Avant même que les premières reviews respectant la date d'embargo ne soient accessibles, Nvidia a livré des informations dans un billet de blog. S'attachant surtout à comparer la RTX 3090 à la Titan RTX et sa capacité à gérer de la 8K, la firme indique également que la RTX 3090 offrira 10 à 15% de performances en plus par rapport à la RTX 3080 en gaming 4K, et 50% en plus par rapport à la Titan RTX.

Si la différence n'est pas négligeable, elle aura tout de même du mal à justifier un doublement du prix, sachant que le jeu en 8K prépare certes l'avenir mais reste encore largement inaccessible.

Une RTX 3080 avec 20 Go de mémoire au lieu de 10 Go, dont la rumeur a transpiré ces derniers jours et qui pourrait débarquer avant la fin de l'année, pourrait alors constituer une solution de choix sans faire trop de compromis.