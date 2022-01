Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : le nouveau monstre existe bien

Avant même l'annonce cet après-midi, la carte graphique RTX 3090 Ti de Nvidia se montre déjà et confirme des caractéristiques d'exception.

Objet de nombreuses fuites, la carte graphique GeForce RTX 3090 Ti de Nvidia représentera la nouvelle référence de la gamme RTX 30 avec architecture Ampere. A quelques heures de sa présentation, le site Videocardz en dévoile une première image, confirmant son existence.

Les caractéristiques se précisent également avec un GPU GA102-350 de 10752 coeurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps et avec bus mémoire 384-bit permettant d'atteindre 1 To/s de bande passante.

RTX 3090 Ti (credit : Videocardz)

La RTX 3090 Ti devrait grimper en fréquences par rapport à la RTX 3090 et s'offrir un TGP de 450W, bien au-dessus des 350W de la version non Ti. Avec cette configuration le nouveau monstre de Nvidia devrait atteindre une puissance de traitement de 40 TFLOPS.

Le prix reste encore incertain et il faudra attendre l'annonce officielle mais l'on évoque déjà un tarif de plusieurs milliers de dollars / euros.