Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : toujours pas de nouvelles du front

Brièvement évoquée durant le salon CES 2022 de Las Vegas, la carte graphique RTX 3090 Ti de Nvidia devait être présentée plus complètement durant le mois de janvier.

Alors que l'on entre dans le mois de février, aucune nouvelle information n'a été donnée. On ne trouve pas plus d'indications du côté des sources officieuses et même des personnes généralement bien informées comme le leaker Moore's Law is Dead ne peut fournir de détails.

Selon ses sources, Nvidia garde le silence sur la RTX 3090 Ti, même auprès des revendeurs et partenaires AiB. Si certains font valoir que les retards ne sont pas forcément exceptionnels mais restent étonnants une fois que la firme a donné un début de calendrier, d'autres notent qu'il s'agit de toute façon d'un GPU exceptionnel et qui ne sera sans doute disponible qu'en très petites quantités et sur certains marchés.

On a pu voir que les tarifs pourraient bien grimper jusqu'à près de 4000 € sur les quelques modèles pré-annoncés chez les revendeurs. Le site Videocardz indique pour sa part avoir eu vent de problèmes avec la configuration mémoire de la RTX 3090 Ti qui doit embarquer de la GDDR6+ à 21 Gbps.

Des erreurs mémoire auraient ainsi été détectées durant les dernières phases de test, obligeant à mener une investigation. La production est stoppée et ne reprendra pas avant la fin de la fête du Nouvel An chinois qui vient de débuter.