Et pourquoi pas une carte graphique RTX 3080 Ti ?

Nvidia lancera dans quelques jours la RTX 3070, sa troisième carte graphique RTX 30 sous Ampère, mais il est déjà question de nouveaux membres à ajouter dans la série.

Il semble déjà qu'une RTX 3060 Ti viendra étirer la gamme par le bas dès le mois de novembre, alors qu'elle apparaît déjà en benchmark et est visible en précommande en Asie.

Au-delà, il est plus difficile de savoir ce que prépare Nvidia alors que les rumeurs de variantes de ses cartes graphiques avec une quantité de mémoire doublée se sont écroulées d'elles-mêmes (RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go).

Malgré tout, le leaker @kopite7kimi entretient l'espoir d'un nouvelle carte graphique RTX 30 se situant entre la RTX 3080 et la RTX 3090 et qui pourrait correspondre à une RTX 3080 Ti.

Elle serait dotée d'un GPU GA102-250 de 9984 coeurs CUDA et proposerait un bus 384-bit au lieu du bus 320-bit de la RTX 3080, ce qui lui permettrait éventuellement d'accueillir 12 à 24 Go de mémoire GDDR6X.

Il y aurait également dans les tuyaux une carte graphique avec un GPU GA102-150 de 7424 coeurs CUDA identifiée comme une possible RTX 3070 Ti.