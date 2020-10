Les supposées RTX 3080 et RTX 3070 avec le double de mémoire seraitent annulées

Après le lancement difficile des RTX 3080 et RTX 3090, il se murmurait que Nvidia lancerait par la suite des variantes des RTX 3080 et RTX 3070 avec le double de mémoire, soit 20 Go de GDDR6X pour la première et 16 Go de GDDR6 pour la seconde.

Ces nouvelles cartes graphiques étaient vues comme un moyen pour Nvidia de ne pas laisser son concurrent AMD positionner ses propres cartes Radeon RX 6000 sans réagir, d'autant plus qu'elles devraient être dotées de 16 Go de mémoire GDDR6.

Toutefois, le site Videocardz affirme d'après deux sources que ces deux cartes graphiques ont finalement été annulées. Les raisons ne sont pas vraiment connues mais l'une des sources évoque un trop faible rendement dans la production de la mémoire GDDR6X.

Ces annulations suivraient celle de la RTX 3070 Ti, un temps évoquée. Il ne resterait donc, parmi les cartes graphiques pas encore annoncées, que la RTX 3060 Ti toujours programmée pour mi-novembre.